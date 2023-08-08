Зеленский переговорил с премьер-министром Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

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Зеленский поблагодарил премьера за присоединение Нидерландов к совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили будущие гарантии безопасности для Украины в рамках Совместной декларации, в основе которых должна быть ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский лидер рассказал Рютте о ситуации на фронте и проинформировал об актуальных потребностях Вооруженных сил Украины.