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Российские войска пресекли попытку высадки десанта ВСУ

Два катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при попытке высадить десант на левом берегу Днепра у сале Казачьи Лагеря Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам Сальдо, попытку высадки десанта пресекли военнослужащие группировки войск «Днепр». Лодки были уничтожены при попытки причалить, находившиеся в них украинские военные оказались в воде.

Европа начала хранить лишний природный газ на Украине

Мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) на Украине начали использовать европейские трейдеры. Они пытаются закупить максимальный объем топлива, пока оно дешево, чтобы заработать в период повышения цен зимой. Об этом со ссылкой на трех трейдеров и представителей компаний пишет Reuters.

Покупатели газа готовы идти на риски, связанные с вооруженным конфликтом на территории страны, так как газовые хранилища в Европе заполнены гораздо сильнее, чем в среднем за последние годы, и в целом стоят дороже.

Тяжелый британский бронеавтомобиль Mastiff стал трофеем армии РФ

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Российские воины в последние недели захватили большое количество различной бронетехники вооруженных формирований киевского режима. Например, можно вспомнить французский, вооруженный 105-мм пушкой "колесный танк" AMX-10RC, современную шведскую боевую машины пехоты CV90, которую считают одной из лучших среди западных.

Также во время перевозки на тралах были замечены американский M1124 MaxxPro, финский Sisu XA-180 и другие образцы.

На днях стало известно, что трофеем бойцов 37-й отдельной мотострелковой бригады стал тяжелый британский бронеавтомобиль Mastiff (6х6), находившийся на вооружении британской армии и применявшиеся в Афганистане и Ираке. В прошлом году их передали частям ВСУ, где они стали применяться вместо потерянных бронетранспортеров советского и украинского производства.

Киев обнародовал документ, разъясняющий все пункты "формулы мира"

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на своем сайте документ, посвященный плану по урегулированию, который продвигает Киев. Текст под названием "Философия украинской формулы мира" содержит тезисное изложение каждого из 10 пунктов.

В частности, в документе отражены такие положения, как необходимость обеспечения продовольственной безопасности. Сделать это предлагается за счет беспрепятственного экспорта украинской агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в Европу. Также план предполагает мероприятия по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке некоторых положений налоговых договоров с ЕС, США и другими недружественными странами. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Указ приостанавливает действие отдельных статей и пунктов в соглашениях об избежании двойного налогообложения (СИДН). Речь идет о соглашениях, затрагивающих доходы и имущество.

Их действие будет приостановлено до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

В Турции оценили версию о диверсии в порту Дериндже

Власти допускают, что взрыв на элеваторах порта Дериндже в турецкой провинции Коджаэли вызван диверсией, однако все же вряд ли произошла именно она, заявил телеканалу CNN Turk гендиректор Турецкого зернового совета, которому принадлежали элеваторы, Ахмет Гюльдап.

По его словам, в порту действуют усиленные меры безопасности.

«Не прошедших проверку лиц туда не допускают, будь-то госчиновник или сотрудник. Естественно, оцениваются все версии. Но версия с диверсией представляется наиболее слабой», - подчеркнул Гюльдап.

Власти Грузии назвали ответственного за войну 2008 года

Правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году. Такое мнение выразил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Естественно, эта (…) война произошла во время прежних властей. Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны», — сказал он.

Нигер перебрасывает в столицу войска для подготовки к возможной интервенции

Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепления в столицу в рамках подготовки к возможной иностранной интервенции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, конвой из 40 пикапов прибыл в Ниамей, доставив военных из других частей страны. Новое правительство страны утверждает, что пошло на такую меру для пресечения возможных беспорядков и подготовки к потенциальным боевым действиям.

Костомаров получил новые протезы, на которых сможет бегать

t.me/kostomarovroman

Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео с новыми протезами. Кадры с пробежкой и прыжками он выложил в своем Telegram-канале.

«Ура. Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — написал спортсмен.

Костомаров также поблагодарил людей, которые помогают ему с самого начала и отметил, как изменились «радости жизни» после болезни.

Состояние Лады Дэнс ухудшилось

Telegram-канал SHOT утверждает, что состояние певицы Лады Дэнс, ранее попавшей в ДТП, ухудшилось. У артистки якобы начались проблемы с дыханием и пока она почти не говорит.