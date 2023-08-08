За оскорбление русскоязычной пациентки в Молдавии врача отправили на курсы по этике

За угрозы в адрес русскоязычной пациентки в Молдавии врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева обязали пройти курсы по этике.

В заявлении пресс-службы больницы говорится, что некоторые слова врача отклоняются от норм, предусмотренных в Кодексе этики медицинского работника и провизора, поэтому предложено применить в отношении него санкцию – отправить на курсы по этике, передает РИА «Новости».

Врач согласился с решением комиссии. Руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что подобное поведение противоречит ценностям учреждения.