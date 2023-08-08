В Турции засняли гигантский торнадо на угольном месторождении

Очевидцы засняли гигантский торнадо, который образовался на угольном месторождении в районе Фашин в турецкой провинции Кахраманмараш. Как сообщает газета Hürriyet, вихрь не нанес ущерба окружающей среде и людям.

Торнадо сформировался на большом поле и быстро продвигался вперед, неся за собой большое количество пыли. На кадрах, сделанных на мобильный телефон, видно, что торнадо прошел неподалеку от грузового автомобиля. Смерч также засняли и с вертолета, который в этот момент пролетал над угольным месторождением.