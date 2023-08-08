СМИ рассказали о боящихся ухода мужей к украинкам польках
Последние опросы Варшавского университета показали, что готовность поляков помогать украинцам снижается, пишет Gazeta Wyborcza. Чаще всего против такой помощи высказываются молодые жительницы Польши, опасающиеся притока украинок на «брачный рынок».
Издание отмечает, что в интернете встречается множество объявлений от поляков, ищущих украинок для отношений, и различных групп - «Украинки знакомятся с поляками», «Одинокие украинки в Польше», «Ищу парня-поляка» и «Поляк ищет жену-украинку».
Как отмечает Gazeta Wyborcza, при более глубоком анализе объявлений, размещенных в этих группах, складывается образ мужчины, который ищет себе спутницу жизни среди украинок, «так как не видит рядом с собой эмансипированную женщину-польку с хорошей работой и собственным мнением». Согласно его видению, он будет обеспечивать семью, а его спутница-украинка будет хозяйственной, благодарной, «но самое главное - красивой».
«Это стереотип, что украинка - это покорная, традиционная жена. Мой опыт работы с украинками показывает, что это трудолюбивые, умные и образованные женщины, умеющие постоять за себя», - заявила газете Агнешка Косович, президент Польского миграционного форума.
В то же время она допустила, что для некоторых женщин, которые приезжают в Польшу в качестве беженок и с трудом находят здесь свое место, отношения с поляком могут стать гарантией безопасности и стабильности.
Польские социологи провели опросы в рамках проекта «Социальное восприятие украинских беженцев, мигрантов и действий Польши в их отношении». В исследовании приняли участие 600 человек в возрасте от 16 до 65 лет. Именно в группе женщин до 29 лет с образованием не ниже среднего было отмечено наиболее негативное отношение к украинским беженцам.
«Почему? Во-первых, боязнь слишком большой конкуренции на рынке труда. Во-вторых, опасения, что беженки уведут их потенциальных мужей», - отмечает издание.
Польские женщины заметили, что в популярных приложениях для знакомств в последние месяцы больше женщин, чем мужчин. Кроме того, с каждым годом в Польше заключается все больше браков между поляками и украинками. По данным Центрального статистического управления, в 2020 году поженились 1435 таких пар, а в 2021-м - 1839.
Также исследование показало, что на 12 процентных пунктов вырос процент поляков, которые видят в присутствии украинцев угрозу. Эти поляки опасаются роста преступности, инфляции и боятся «другой культуры». В целом негативное отношение к украинцам выросло с восьми до 13 процентов. Одной из главных причин неприязни поляки назвали «требовательность» украинцев.
По состоянию на начало августа 2023 года в Польше находится около 1,2 миллиона украинских беженцев. Большинство из них - женщины.