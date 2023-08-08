В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ трех областях Украины объявили воздушную тревогуТАСС08 августа, 15:46Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины.© ТАССОб этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.Предупреждения действуют в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиAFP: военная операция в Нигере не планируется в ближайшее времяВ трех областях Украины объявили воздушную тревогуПосольство РФ заявило, что события в Нигере не отразились на жизни россиян в Нигерии