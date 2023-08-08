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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины.

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© ТАСС

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения действуют в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.