Эксперт: БРИКС может расшириться до 20 стран и стать "восточной G20"

Объединение БРИКС может расшириться до 20 участников и стать Группой двадцати (G20), которая "зародилась на Востоке". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил президент базирующегося в Нью-Дели аналитического центра ImagIndia Institute Робиндер Сачдев.

Эксперт считает перспективным расширение БРИКС.

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"Это хорошая идея. Сначала БРИКС может вырасти до 20 стран и станет своего рода новой G20, которая зародилась в Евразии, на Востоке, на Глобальном Юге. Затем, через пять лет, можно подумать о том, на сколько стран увеличить группу еще", - полагает Сачдев.

По мнению политолога, нынешним участникам БРИКС важно согласовать идеологические параметры объединения, прежде чем приступать к расширению.

"Существует много других международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Африканский союз, Лига арабских государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, G20 и Группа семи, и поэтому группа БРИКС должна создать свое собственное пространство и найти способ быть такой же эффективной или даже более результативной, чем они", - подчеркнул аналитик.

"Вопрос в том, что если БРИКС останется группой из пяти стран, то сможет ли она стать такой же эффективной, как Группа семи? Если БРИКС станет объединением, скажем, 20 стран, то станет ли БРИКС такой же эффективной, как Евросоюз или G20? Или, если в БРИКС вступят более 100 стран, станет ли он мини-ООН?" - отметил Сачдев.

По мнению эксперта, БРИКС может стать группой, которая будет "сама выступать в качестве полюса в формирующемся многополярном мире, которая сможет обеспечить лидерство в решении торгово-экономических задач, в области финансовой стабильности и валютных реформ во всем мире и глобальных климатических и энергетических проблем, которая сможет действовать сообща на других мировых форумах, таких как ООН, и выступать за реформы ООН".