Мятежники в Нигере отказались принять делегацию ООН

Военные, которые устроили государственный переворот в Нигере, не стали пускать в страну представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), ООН и Африканского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Информацию о том, что делегация ECOWAS получила отказ во въезде в Нигер от Национального совета спасения родины (НССР), сформированного мятежниками для управления страной, подтвердил саудовский телеканал Al Arabiya.

Как сообщило ранее местное агентство ANP, мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили о подготовке двумя государствами Центральной Африки сил для интервенции в страну. Согласно заявлению, «план войны» уже составлен, а государства начали предварительную переброску своих войск. Какие страны готовятся к военным действиям в публикации не уточняется.