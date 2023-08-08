Мятежники в Нигере отказались принять делегацию ООН
Военные, которые устроили государственный переворот в Нигере, не стали пускать в страну представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), ООН и Африканского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Информацию о том, что делегация ECOWAS получила отказ во въезде в Нигер от Национального совета спасения родины (НССР), сформированного мятежниками для управления страной, подтвердил саудовский телеканал Al Arabiya.
Как сообщило ранее местное агентство ANP, мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили о подготовке двумя государствами Центральной Африки сил для интервенции в страну. Согласно заявлению, «план войны» уже составлен, а государства начали предварительную переброску своих войск. Какие страны готовятся к военным действиям в публикации не уточняется.
27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества».