Завершена проверка в отношении врача, оскорбившего пациентку за русскую речь
В Молдавии завершилась проверка в отношении врача, который заявил, что не оперирует русских и готов расстрелять из «Калашникова» пациентку за русскую речь. По ее итогам серьезных нарушений не выявили, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Комиссия РКБ по этике подчеркнула, что операция в итоге была проведена успешно. Сама пациентка, как отметила комиссия, претензий не имеет.
В качестве наказания врачу было вынесено предупреждение и назначено посещение обучающих мероприятий по теме «Этика и деонтология медицинского работника».
Ранее Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео, на котором врач не стал принимать пациентку в связи с тем, что она русская и говорит на русском языке. Он изъявил желание «вытащить "Калашников" и расстрелять». Объяснил врач это тем, что вражески настроен по отношению к русским.
После этого врач прокомментировал инцидент. Он заявил, что «просто пошутил». По словам медицинского работника, беседа проходила «в шутливом тоне». Врач пояснил, что такая манера была выбрана для того, чтобы «снять предоперационный стресс» пациентки.