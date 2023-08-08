Завершена проверка в отношении врача, оскорбившего пациентку за русскую речь

В Молдавии завершилась проверка в отношении врача, который заявил, что не оперирует русских и готов расстрелять из «Калашникова» пациентку за русскую речь. По ее итогам серьезных нарушений не выявили, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

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Комиссия РКБ по этике подчеркнула, что операция в итоге была проведена успешно. Сама пациентка, как отметила комиссия, претензий не имеет.

В качестве наказания врачу было вынесено предупреждение и назначено посещение обучающих мероприятий по теме «Этика и деонтология медицинского работника».

Ранее Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео, на котором врач не стал принимать пациентку в связи с тем, что она русская и говорит на русском языке. Он изъявил желание «вытащить "Калашников" и расстрелять». Объяснил врач это тем, что вражески настроен по отношению к русским.