В Литве на российских и белорусских счетах заморожено €103 млн, сообщает телеканал LRT.

В ведомстве отметили, что €69,505 млн и более $810 тыс. замороженных средств из этой суммы приходится на девять юридических лиц, связанных с Россией.

Ранее в Министерстве экономики Швейцарии раскрыли сумму замороженных в Швейцарии российских активов.

По информации источника, с ноября прошлого года эта цифра не изменилась, она составляет $8,6 млрд.

Евросоюз намерен создать правовую базу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России, писала газета «Известия» со ссылкой на Европарламент (ЕП).

В Брюсселе не раз заявляли, что эти средства будут направлены на восстановление Украины. Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявлял, что ЕК осенью 2023 года планирует внести законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.