Переводчица Зеленского рассказала о его безопасности

Переводчица по имени Анна, сопровождавшая президента Украины Владимира Зеленского в нескольких поездках, рассказала о мерах обеспечения его безопасности, в том числе о требовании сдать телефоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

По словам переводчицы, на встречу с Зеленским ей нужно было принести паспорт и документ об аккредитации, а перед встречей ее опросили.

Также от Анны потребовали сдать телефон за 30 минут до встречи с украинским президентом. Место встречи с Зеленским ей стало известно в последний момент.

7 августа Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании женщины, якобы помогавшей готовить удар по Николаевской области во время визита Зеленского.

В СБУ задержанную назвали «российской информаторкой». Эта женщина - жительница города Очаков и бывшая продавщица военного магазина, расположенного на территории одной из воинских частей региона.

В спецслужбе утверждают, что накануне поездки Зеленского в Николаевскую область она собирала разведданные о запланированном визите, пыталась установить время и список локаций маршрута Зеленского.