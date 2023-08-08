Переводчица Зеленского рассказала о его безопасности

Сопровождавшая президента Украина Владимира Зеленского переводчица Анна рассказала о мерах, которые предпринимаются для безопасности украинского лидера. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», — заявила она.

Уточняется, что переводчица сопровождала украинского лидера в нескольких поездках. По ее словам, при себе нужно иметь паспорт и документ об аккредитации. Кроме того, перед встречей с президентом Анну опрашивали.