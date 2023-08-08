Киев планирует подписать первые соглашения о гарантиях безопасности к концу года
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал старт консультаций по гарантиям безопасности со странами - подписантами декларации в Вильнюсе в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.
«В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые соглашения могут появиться уже к концу текущего года», - подчеркнул он.
На минувшей неделе Ермак сообщил о начале консультаций с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Он отметил, что благодаря данному процессу будет создана модель и для других партнеров.
Группой семи на полях саммита НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, была принята декларация о долгосрочных гарантиях безопасности Украине.
Предполагается, что Киев получит значительный военный потенциал. Как стало известно позднее, еще 12 государств решили присоединиться к данной инициативе. Речь идет о Бельгии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Финляндии, Чехии и Швеции.