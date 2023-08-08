Киев планирует подписать первые соглашения о гарантиях безопасности к концу года

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал старт консультаций по гарантиям безопасности со странами - подписантами декларации в Вильнюсе в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

«В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые соглашения могут появиться уже к концу текущего года», - подчеркнул он.

На минувшей неделе Ермак сообщил о начале консультаций с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Он отметил, что благодаря данному процессу будет создана модель и для других партнеров.

Группой семи на полях саммита НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, была принята декларация о долгосрочных гарантиях безопасности Украине.