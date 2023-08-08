$96.57+1.76106.05+2.22

Военэксперт объяснил, почему Нуланд лично прилетела в Нигер

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд летала в Нигер на переговоры со свергнувшими президента страны Мохамеда Базума силовиками по поручению финансовой элиты США. Собеседник не исключил, что Вашингтон интересуется природными ресурсами Нигера.

Военэксперт объяснил, почему Нуланд лично прилетела в Нигер
© globallookpress.com

Нуланд заявила, что США приостановят финансирование демократических реформ в Нигере. Но так называют отмывание денег под благовидными предлогами. Власть в США так выводит из бездонного госбюджета средства для личного обогащения. А Нуланд просто представляет одну из подобных структур и прилетела в Африку по их поручению. С Нигером связаны определенные финансовые интересы США по полезным ископаемым, — добавил Суконкин.

Видео дня

По его словам, в США параллельно существуют госаппарат и «финансовые механизмы, неподконтрольные Белому дому», в том числе национальная валюта — доллар.

США тем и интересны, что там есть и госаппарат, и финансовые механизмы, неподконтрольные Белому дому. Доллар же не является банкнотой государственного банка, в США есть Федеральная резервная система. И государство не может регулировать происходящее в финансах, за исключением поднятия планки внешнего долга, — рассказал Суконкин.

По мнению Суконкина, визит Нуланд объясняется невозможностью проведения военной операции против Нигера, а обещание прекратить финансовую помощь касается не экономики африканской страны, а представителей местной элиты.

Как сообщалось ранее, Виктория Нуланд провела переговоры с вновь назначенным руководителем генерального штаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Американская сторона оценивает прошедшую беседу как «предельно откровенную» и трудную. По данным ряда СМИ, Нуланд просила о встрече со свергнутым президентом Нигера, однако ее просьба не была удовлетворена.

Военные Нигерии свергли президента страны Мохамеда Базума 27 июля. В ходе мятежа президентская гвардия заблокировала его резиденцию. Позднее в государстве был введен комендантский час, работа всех госучреждений была приостановлена.