Италия прекратила выдавать «золотые визы» россиянам

Италия запретила россиянам и белорусам участвовать в программе Investor Visa for Italy, позволяющей получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции. Об этом сообщается на сайте программы.

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«Сообщаем о приостановке действия программы для граждан России и Беларуси по распоряжению от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», - сказано в сообщении.

Как отмечает портал Italy 24 Press News, запрет был введен в середине июля 2023 года, почти через полтора года после того, как Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС прекратить выдачу россиянам «золотых виз».

По данным издания, с прошлого года и до введения запрета Италия выдала двухлетние инвесторские визы 32 из 36 запросивших их россиян.

Программу «золотых виз» запустили в Италии в 2017 году. В рамках нее двухлетние визы выдают за инвестиции в государственные облигации Италии от двух миллионов евро, вложение как минимум 500 тысяч евро в итальянскую акционерную компанию, 250 тысяч - в инновационный итальянский стартап, а также выделение не менее миллиона евро на благотворительную инициативу.