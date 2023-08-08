В Узбекистане мусор будут вывозить под классическую музыку
Эксперимент по вывозу мусора из жилых районов под классическую музыку начался в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата страны.
Новый метод оповещения о работе спецтехники предложили из-за жалоб жителей на звуковые сигналы мусоровозов. Теперь о своем прибытии они оповещают не звуками клаксона, а отрывками мелодий мировой классики.
Пока на каждый тестовый район выделено по одному мусоровозу, который будет оповещать о своем прибытии классической музыкой. Сейчас они курсируют по Ташкенту, Кашкадарьинской и Бухарской областях.
Если эксперимент окажется успешным, то в будущем Минэкологии собирается распространить его и на остальные регионы Узбекистана, переоборудовав технику.
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