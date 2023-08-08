В Узбекистане мусор будут вывозить под классическую музыку

Эксперимент по вывозу мусора из жилых районов под классическую музыку начался в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата страны.

Новый метод оповещения о работе спецтехники предложили из-за жалоб жителей на звуковые сигналы мусоровозов. Теперь о своем прибытии они оповещают не звуками клаксона, а отрывками мелодий мировой классики.

Пока на каждый тестовый район выделено по одному мусоровозу, который будет оповещать о своем прибытии классической музыкой. Сейчас они курсируют по Ташкенту, Кашкадарьинской и Бухарской областях.