Украина закрыла более 250 автобусных маршрутов в Польшу и Россию

В ведомстве отметили, что после верификации маршрутов в Польшу такая же работа будет происходить с маршрутами, ведущими в другие страны. Ситуацию с автобусным маршрутами в РФ в министерстве никак не прокомментировали.

В марте украинское агентство ТСН сообщало, что сотни граждан Украины еженедельно ездят в Россию, несмотря на закрытые границы. Автобусы из Киева, Львова, Днепра (ранее - Днепропетровск) и других областных центров страны по несколько раз в неделю отправляются в Москву и обратно. По данным агентства, услуга стоит от $250 до $350. Схема перевозок следующая: пассажир садится на Украине в автобус, направляющийся в Польшу, где пересаживается на рейс до Москвы, следующий через Литву и Латвию. При этом для бронирования поездки достаточно лишь украинского загранпаспорта - платить за проезд придется в Варшаве или уже после пересечения российской границы.