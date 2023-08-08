Суд в Нью-Йорке запретил открывать аптеки с продажей каннабиса — регулятору на разрешают начать выдачу лицензий на розничную продажу. Об этом пишет Politico.

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В апреле 2021 года в Нью-Йорке легализовали продажу каннабиса в медицинских целях. За это время открылось лишь около 20 специализированных аптек, однако бурно разросся нелегальный рынок, отмечает издание.

После легализации каннабиса в Нью-Йорке приоритет в получении лицензий отдали тем лицам, кто раньше имел судимости, связанные с этим наркотиком. Однако по мнению общества инвалидов, это решение ущемляет их права. В результате они подали иск в суд и выиграли — он заблокировал выдачу новых лицензий.