Финляндия может лишить медпомощи приезжих без документов

В Финляндии граждане с неоформленными документами могут лишиться медицинской помощи. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Yle.

Соответствующий закон приняло предыдущее правительство. Он начал действовать с начала текущего года.

Новым правительством уже ведется подготовка законопроекта, который отменяет предоставление необходимой медицинской помощи людям, у которых нет официальных документов.

В публикации говорится, что новые меры сильнее всего могут отразиться на женщинах и детях, ведь приобрести лекарства от диабета, астмы или других заболеваний, возможно, будет нельзя. Такая возможность сейчас есть у тех, кто проживает в городе Хельсинки. Там в год в среднем обслуживают 250 пациентов без официальных документов.