Названы условия военного переворота на Украине

«Были и огромные ожидания, их было больше, чем реального ресурса. А нет ничего страшнее обманутых ожиданий. Если раньше солдаты жертвовали собой, но с надеждой, что если не они, так другой принесет победу, то теперь этих ожиданий стало меньше, а жить как-то надо. И переворот здесь становится рационально обоснованным вариантом. Вопрос теперь в том, кто может стать катализатором такого переворота и насколько Запад позволит его осуществить», — заключил политолог.