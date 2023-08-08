В Киеве назвали сроки начала консультаций по гарантиям безопасности для Украины

Консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе запланированы на август-сентябрь, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Киев договорился со всеми странами, подписавшими декларацию в Вильнюсе, о начале консультаций.

Ермак также предположил, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года, передает РИА «Новости».

Параллельно Киев начал переговоры с США о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути в НАТО.