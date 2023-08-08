Обзор иноСМИ: что ждет Зеленского и к чему привел отказ ВСУ от тактики США

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«Отказ ВСУ от тактики США сыграл на руку России»

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Украина больше не хочет полагаться на США, рассказал YouTube-канал WION. Украинские войска отказываются от американской тактики в своем наступлении - источники говорят, что она оказалась неэффективной, как и многие виды западной техники, неспособной прорваться через российские мины.

По версии WION, отказ ВСУ от тактики США играет на руку России. На Западе хотели, чтобы украинская армия применяла более агрессивную наступательную тактику со сложными маневрами, но из-за нехватки вооружений украинские военные вернулись к привычным методам, замедлившим наступление. В итоге ситуация складывается в пользу российских сил, считает WION.

Китай планирует чаще патрулировать территорию вблизи США

ВМС Китая в перспективе могут чаще проводить патрулирование вблизи территории США - либо самостоятельно, либо вместе с другими странами, и американцы должны к этому привыкнуть,

заявил газете Global Times китайский военный эксперт Фу Цяньшао. Так он прокомментировал новости о том, что китайские и российские военные корабли в рамках совместного патрулирования в Тихом океане подошли к Алеутским островам, не заходя в территориальные воды США.

Фу подчеркнул, что международные воды в северной части Тихого океана, включая Берингово море, особенно важны, потому что оттуда корабли могут попасть в Арктику. По мнению эксперта, в условиях глобального потепления арктические судоходные маршруты могут стать ключевыми для гражданских судов, ведущих коммерческую деятельность. США нервничают, так как Берингово море близко к Аляске, но в Вашингтоне не должны забывать, что сами американцы часто направляют военные корабли и самолеты к границам других стран для так называемых операций по свободе судоходства, в том числе в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, отметил Фу. Эксперты, опрошенные Global Times, заявили, что совместное патрулирование Китая и России направлено на обеспечение безопасности ключевых стратегических маршрутов, тогда как США хотят контролировать проходы, «исходя из своего гегемонистского мышления».

В США намекнули на судьбу Зеленского

Украинское наступление идет не так, как предполагалось, заявил американский писатель Джонстон Хэрвуд в своей статье для American Thinker. Остановившись еще до выхода на первую полосу обороны российских войск, ВСУ застряли на минных полях, неся большие потери среди личного состава и теряя невообразимое количество техники, заявил автор. Ситуация вызывает обеспокоенность зарубежных партнеров Украины. Те страны, которые выражали решительную поддержку Киеву, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями.

К примеру, Польша, один из главных союзников Киева, продлила запрет на импорт зерна из Украины. Вне всяких сомнений, это был удар ниже пояса для президента Украины Владимира Зеленского, считает Хэрвуд. Глава Бюро международной политики Польши Марчин Пшидач недавно заявил, что украинцам «стоило бы начать ценить роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы», а министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киев должен быть более благодарен за оказанную помощь. По мнению Хэрвуда, если союзники и не устали поддерживать Зеленского, то уже очень близки к такому состоянию. Если ситуация с украинским наступлением не изменится в ближайшее время, то главы ведущих мировых держав склонят Зеленского к переговорам. Если же украинский президент не согласится, варианты развития событий могут быть «совершенно непредсказуемыми», считает Хэрвуд.

«У Байдена начались проблемы из-за нефти»

Администрация президента США Джо Байдена поставила себя в затруднительное положение в нефтяной сфере, решив снова отложить планы по пополнению стратегических нефтяных запасов из-за высоких цен и планов ОПЕК+ удерживать их на определенном уровне, пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat.

Издание отмечает, что власти США упустили возможность пополнить запасы в начале 2023 года, когда цены на нефть были ниже 80 долларов и даже достигали отметки в 60 долларов. Asharq Al-Awsat подчеркивает, что нового падения цен в обозримом будущем не будет, так как предложение нефти сокращается по всему миру вкупе с увеличением спроса. Соединенные Штаты - страна, которая в значительной степени зависит от нефти, но ее резервы сейчас находится на самом низком уровне за 40 лет - 347 миллионов баррелей. Когда в прошлом правительство США заполняло резервуары, средняя закупочная цены бочки нефти составляла 29 долларов, а сегодня речь идет о топливе по 80 долларов. Это «политический и нефтяной тупик» для правительства, которое с самого начала обязалось бороться с нефтью и не позволять американским компаниям добывать ее больше, отмечает Asharq Al-Awsat.

Британское правительство разрывает связи с Greenpeace

Британское правительство запретило своим ведомствам сотрудничать с экологической организацией Greenpeace (признана нежелательной в России) после акции протеста на крыше дома премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщает The Telegraph.