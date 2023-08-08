Печерский райсуд Киева арестовал военкома за коррупцию
Суд на Украине арестовал военкома, подозреваемого в организации схем обогащения, сообщает госбюро расследований Украины.
В прошлом году, как утверждают в ГБР, подозреваемый «направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач». В результате военным, которые не участвовали в боях, были начислены безосновательные выплаты на сумму 981,3 тыс. гривен ($26,5 тыс.).
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об этом сообщает минюст страны.
По информации министерства, у российского сенатора конфисковали четыре квартиры, десять земельных участков и три автомобиля.
11 июля директор украинского департамента санкционной политики минюста Инна Богатых заявляла, что высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции страны о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву.
Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.