Суд на Украине арестовал военкома, подозреваемого в организации схем обогащения, сообщает госбюро расследований Украины.

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В прошлом году, как утверждают в ГБР, подозреваемый «направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач». В результате военным, которые не участвовали в боях, были начислены безосновательные выплаты на сумму 981,3 тыс. гривен ($26,5 тыс.).

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об этом сообщает минюст страны.

По информации министерства, у российского сенатора конфисковали четыре квартиры, десять земельных участков и три автомобиля.

11 июля директор украинского департамента санкционной политики минюста Инна Богатых заявляла, что высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции страны о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву.