Бжания поддержал Южную Осетию в конфликте с Грузией 2008 года

Президент Абхазии Аслан Бжания считает, что храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства России помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта в августе 2008 года. Об этом говорится в письме Бжании, опубликованном на его официальном сайте.

Президент отметил, что прошло 15 лет со дня начала трагических для всего югоосетинского народа событий. "Грузинская сторона, невзирая на мирные переговоры, которые велись в этот период, применила военную силу по отношению к Южной Осетии", - указал он.

"От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю слова поддержки в связи с годовщиной грузинской агрессии против братской Республики Южная Осетия. Храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру, народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения", - говорится в письме.

Бжания отметил, что в Абхазии в сегодняшний день отдают дань памяти всем жертвам этой войны, разделяя с братским югоосетинским народом боль утраты.

"Мы выражаем благодарность Российской Федерации за поддержку Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в трудные времена", - говорится в письме.