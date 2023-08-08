В США на дне озера нашли 32 автомобиля, которые могут быть связаны с пропажей людей
Во Флориде команда дайверов нашла в озере 32 затопленных автомобиля — они могут быть связаны с 40 нераскрытыми делами о пропавших без вести людях. Об этом сообщает Daily Mail.
Транспортные средства находятся в озере в городе Дорал, округ Майами-Дейд, неподалеку от международного аэропорта Майами. Предположительно, их затопили злоумышленники, которые пытались скрыть следы преступлений.
Перед погружением добровольцы обследуют озеро с помощью сонара. Как отметил дайвер Кен Флеминг, водоемы с несколькими автомобилями на дне в значительной степени указывают на попытку скрыть преступление. По его словам, сейчас у полиции есть около 40 нераскрытых дел давностью от двух-трех месяцев до 30-40 лет, которые связаны с бесследной пропажей людей.
Всего команда волонтеров нашла в США 60 затопленных авто, которые могут быть связаны с преступлениями. В полиции считают работу добровольцев-водолазов полезной, поскольку она помогает сберечь правоохранителям собственные ресурсы.