Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепления в столицу в рамках подготовки к возможной иностранной интервенции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, конвой из 40 пикапов прибыл в Ниамей, доставив военных из других частей страны. Новое правительство страны утверждает, что пошло на такую меру для пресечения возможных беспорядков и подготовки к потенциальным боевым действиям.

В ближайшие часы для переговоров в Нигер должны прибыть представители Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Как сообщает RFI, они намерены говорить от лица «международного сообщества» и будут призывать восстановить «разрушенные институты республики».

СМИ также сообщают, что более половины из 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер может обеспечить Нигерия. Также принять участие в интервенции могут Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар.

Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества».