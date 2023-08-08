В столицу Нигера перебрасывают войска для подготовки к возможной интервенции
Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепления в столицу в рамках подготовки к возможной иностранной интервенции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.
По информации телеканала, конвой из 40 пикапов прибыл в Ниамей, доставив военных из других частей страны. Новое правительство страны утверждает, что пошло на такую меру для пресечения возможных беспорядков и подготовки к потенциальным боевым действиям.
В ближайшие часы для переговоров в Нигер должны прибыть представители Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Как сообщает RFI, они намерены говорить от лица «международного сообщества» и будут призывать восстановить «разрушенные институты республики».
СМИ также сообщают, что более половины из 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер может обеспечить Нигерия. Также принять участие в интервенции могут Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества».
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило применить военную силу, если Базума не восстановят в должности. Срок действия их ультиматума истек в минувшее воскресенье, 6 августа. После этого СМИ со ссылкой на мятежников сообщили, что на территорию Нигера готовится иностранное вторжение.