Власти Турции сообщили об уничтожении 15 тысяч тонн зерна из-за взрыва в Дериндже

В Центре по борьбе с дезинформацией, учрежденном под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили, что при взрыве на элеваторах в порту Дериндже было повреждено 20% из 75 тыс. тонн зерна, передает ТАСС.

В организации опровергли данные о том, что в результате взрыва пропало 8 млн тонн зерна. Там отметили, что суммарная вместимость элеваторов в Дериндже составляет 95 тыс. тонн.

«В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. тонн. Согласно предварительным данным, около 20% этих запасов было повреждено. Соответственно, утверждение о том, что пропало 8 млн тонн запасов, не соответствует действительности», - заявили в Центре.