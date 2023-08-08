20 мигрантов отказались заселяться на баржу в Великобритании

В Великобритании 20 нелегальных мигрантов отказались заселяться на баржу Bibby Stockholm из-за «сильной боязни воды». Как сообщает The Guardian, импровизированный «отель» пришвартован у побережья Дорсета и вызвал множество критики в адрес властей.

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Власти Великобритании решили разместить мигрантов на барже, поскольку содержание их в отелях стало слишком дорогим. В частности, в прошлом году эта мера обошлась государственной казне в 1,9 млрд фунтов стерлингов (около 240 млрд рублей). Первых беженцев должны были разместить на судне еще неделю назад, однако «заезд» отложили до 7 августа из-за опасений по поводу пожарной безопасности.

По оценкам МВД Великобритании, к концу недели на Bibby Stockholm могут поселить до 500 беженцев. При этом 20 человек отказались заселяться на баржу из-за «сильной боязни воды». Ведомство пригрозило им прекращением поддержки, заявив, что такое жилье предоставляется на «безальтернативной основе».

Инициатива властей наткнулась на критику со стороны общественников. В частности, в благотворительной организации для беженцев Care4Calai назвали баржу «квазиплавучей тюрьмой». Там отметили, что среди мигрантов есть инвалиды, пережившие пытки и плен, в том числе и в море. Содержать их на барже попросту негуманно, считают в организации.