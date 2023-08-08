Власти Грузии назвали ответственного за войну 2008 года

Правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году. Такое мнение выразил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

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«Естественно, эта (…) война произошла во время прежних властей. Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны», — сказал он.

По мнению премьера, действия Саакашвили в ходе произошедшего позорны. Отвечая на вопрос, почему прежние власти виноваты, Гарибашвили заявил, что обладает большим количеством информации по этому поводу, но не может обнародовать ее, так как заботится об имидже Грузии.