Кандидат в президенты США рассказал, как победить Байдена на выборах

Юридические проблемы бывшего президента США Дональда Трампа могут поспособствовать переизбранию его преемника, демократа Джо Байдена, считает кандидат в главы государства, губернатор Флориды Рон Десантис. В интервью NBC News он отметил, что выборы 2024 года должны быть сконцентрированы вокруг провалов действующего главы Белого дома, а не разбирательств против его предшественника.

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«Если выборы будут референдумом о политике Джо Байдена и неудачах, которые мы [Республиканская партия] видели, и мы представляем позитивное видение будущего, мы выиграем пост президента и у нас будет шанс изменить страну», — пояснил Десантис.

Он добавил, что если избирательный процесс станет референдумом по делам Трампа, в том числе штурму Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, то республиканцы не смогут победить. Десантис подчеркнул, что не поддерживает предположения экс-президента об «украденных выборах» 2020 года, которые спровоцировали беспорядки.

«Тот, кто кладет руку на Библию 20 января каждые четыре года, становится победителем», — сказал Десантис, заключив, что Трамп, конечно, потерпел поражение в рамках прошлых выборов.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.