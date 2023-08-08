Нуланд рассказала об итогах встречи с мятежниками в Нигере

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, свергнувшими президента страны Мохамеда Базума в конце июля. По ее словам, которые приводит РИА Новости, разговор с мятежниками оказался сложным. Она подчеркнула, что считает свержение главы государства и дальнейшие действия военных армии Нигера неконституционными.

[Лидеры мятежников] твердо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера, — заявила замгоссекретаря.

Нуланд также подчеркнула, что Белый дом будет искать дипломатические пути решения конфликта, возникшего в африканской стране. США готовы к проведению повторных переговоров, если на это решатся мятежники, подытожила она.

Как сообщалось ранее, Виктория Нуланд провела переговоры с вновь назначенным руководителем генерального штаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Американская сторона оценивает прошедшую беседу как «предельно откровенную» и трудную. По данным ряда СМИ, Нуланд просила о встрече со свергнутым президентом Нигера, однако ее просьба не была удовлетворена.