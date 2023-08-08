«Небылицы», которые выдумывает президент Украины Владимир Зеленский, могут привести к военному перевороту в стране. Об этом ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы», — заявил он.

По словам Макговерна это лишь вопрос времени, когда небылицы станут настолько «бредовыми», что Зеленского уберут от власти. Экс-сотрудник ЦРУ напомнил, что в последнее время украинский президент все чаще рассказывает о «небесном щите» из западных систем ПВО.

Но Макговерн сообщил, что в реальности у Украины нет возможностей для отражения российских ударов. Таким образом, Зеленский просто врет, пытаясь добиться лояльности со стороны украинцев и получить поддержку Запада.