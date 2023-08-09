Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера Базумом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом американский чиновник сообщил на свой странице в Х (бывшая Twitter).
"Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса", - написал Блинкен.
Он подчеркнул, что США призывают к немедленному освобождению от заточения президента и его семьи. 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.
При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти. 27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу. 28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.