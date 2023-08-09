Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера Базумом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом американский чиновник сообщил на свой странице в Х (бывшая Twitter).

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"Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса", - написал Блинкен.

Он подчеркнул, что США призывают к немедленному освобождению от заточения президента и его семьи. 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.