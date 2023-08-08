Госсекретарь США назвал дипломатию главным инструментом для урегулирования в Нигере

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос о возможном выводе американского военного контингента из Нигера.

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Как заявлял координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джон Кирби, в африканской стране 1 тыс. американских военнослужащих, Вашингтон не намерен использовать их для эвакуации иностранцев.

«Я не могу говорить о будущем. Главное — возвращение к конституционному строю... Дальше мы посмотрим», — в свою очередь сказал Блинкен в интервью радиостанции RFI.

Госсекретарь также добавил, что для урегулирования ситуации в Нигере в первую очередь рассматривают дипломатические методы. В связи с этим он поддержал меры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.