В Анталье собираются ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду

Власти турецкой провинции Анталья собираются ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду туристам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве курортного региона.

© Unsplash

По словам собеседника, теперь в провинции будут уделять особое внимание сдаче недвижимости в аренду без уведомления властей. Руководство провинции призывает граждан сообщать им о таких случаях. При этом никаких проверок или рейдов пока не проводилось. Предположительно, нелегальных арендодателей будут привлекать к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Согласно информации местных СМИ, накануне губернатор провинции Эрсин Языджы провел встречи с представителями секторов туризма и недвижимости. Он принял решение выявлять случаи нелегальной сдачи из-за жалоб на низкую заполняемость отелей.