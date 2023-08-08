В Анталье собираются ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду
Власти турецкой провинции Анталья собираются ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду туристам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве курортного региона.
По словам собеседника, теперь в провинции будут уделять особое внимание сдаче недвижимости в аренду без уведомления властей. Руководство провинции призывает граждан сообщать им о таких случаях. При этом никаких проверок или рейдов пока не проводилось. Предположительно, нелегальных арендодателей будут привлекать к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Согласно информации местных СМИ, накануне губернатор провинции Эрсин Языджы провел встречи с представителями секторов туризма и недвижимости. Он принял решение выявлять случаи нелегальной сдачи из-за жалоб на низкую заполняемость отелей.
Напомним, что в конце июля министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что причиной падения популярности дорогих отелей на курортах стали россияне и граждане русскоговорящих стран, которые начали скупать квартиры в стране. По его словам, туристы предпочитают останавливаться в собственной недвижимости, а со временем начинают сдавать ее другим отдыхающим.