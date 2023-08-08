В Шри-Ланке более 150 тыс. человек испытывают нехватку питьевой воды из-за засухи

Число нуждающихся в питьевой воде жителей Шри-Ланки достигло 156 тыс. Как сообщил национальный Центр борьбы со стихийными бедствиями, из-за задержки сезона муссонных дождей такое положение наблюдается в нескольких районах страны.

Газета Daily Mirror, которая ссылается на Центр борьбы со стихийными бедствиями, указывает, что в результате обмеления рек и падения уровня воды в водохранилищах ее нехватка наблюдается в округах Джафна, Курунегала, Путталам, Тринкомали и Ратнапура. В эти районы власти доставляют автотранспортом воду из других регионов.