Премьер Грузии заявил о намерении страны вернуть Южную Осетию мирным путем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. В своей публикации, размещенной в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), Гарибашвили подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.

Наше правительство остается приверженным мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны, — написал он.

Политик также напомнил, что с момента начала российской операции по принуждению Грузии к миру прошло 15 лет. По его словам, этот день имеет особенное значение для страны. Он почтил память мирных жителей и грузинских военнослужащих, погибших в ходе конфликта.

Грузинские войска начали обстрел Южной Осетии 8 августа 2008 года, после чего атаковала регион пехотой и бронетехникой. Вооруженные силы России вытеснили армию Грузии после пяти дней боевых действий. Позднее Москва признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии. Грузия же не признала независимость этих территорий и считает их своими.