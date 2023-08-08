СМИ: Латвия готовится к массовому ввозу трудовых мигрантов

«Известия»: Латвия готовится к массовому ввозу трудовых мигрантов
Новый президент Латвии Эдгар Ринкевич передал в Минэкономики страны указания о подготовке реформы рынка труда, которая позволит массово ввозить трудовых мигрантов, рассказали «Известия». Такие меры оказались необходимы из-за острой нехватки рабочей силы.
О серьезности этой проблемы не раз предупреждал Кришьянис Кариньш, нынешний премьер-министр и руководитель коалиционной партии «Новое единство». По его словам, властям предстоит сделать выбор - либо снова повысить пенсионный возраст, либо привезти работников из-за рубежа. Против последнего варианта выступают латышские националисты из коалиционной партии «Национальное объединение».
Сейчас в Латвии официально живет 1,89 миллиона человек, это почти на миллион меньше, чем в 1991 году. По прогнозу Eurostat, население страны продолжит сокращаться и в 2050-м в составит 1,47 миллиона жителей, в 2085-м - 1,18 миллиона, а в 2100-м - менее 1,17 миллиона.
При этом в середине лета 2021 года в стране более трех месяцев оставались свободными 4062 вакансии (20,1 процента от общего количества вакансий), а в 2023-м - уже 10 118 (41,3 процента).
Частично нехватку рабочей силы в Латвии могут покрыть украинские беженцы - их в стране более 40 тысяч, но правила оформления низкоквалифицированной рабочей силы в стране остаются жесткими.
В 2019 году президентом Латвии стал юрист Эгил Левитс, который выступает за «латышскую Латвию». «Известия» отмечают, что Кариньш, осознававший нужду Латвии в трудовых мигрантах, «разыграл виртуозную интригу, чтобы избавиться от Левитса».
В Латвии президента выбирают депутаты парламента, Кариньш решил продвигать Ринкевича, министра иностранных дели и своего коллегу по «Новому единству». Ринкевич считается более прогрессивным, далеким от национализма и близким к европейским ценностям политиком. Кариньш обеспечил Ринкевичу большинство голосов, заручившись поддержкой оппозиционного Союза зеленых и крестьян. Левитс в итоге снял свою кандидатуру с выборов.
Вскоре после прихода к власти Ринкевич передал в Минэкономики указания о подготовке реформы рынка труда. Речь идет о создании «стратегии развития человеческого капитала», благодаря которой работодателям станет проще нанимать работников из-за рубежа.
Глава Конфедерации работодателей Андрис Бите заверил, что латвийские бизнесмены будут брать на себя ответственность за своевременный отъезд трудовых мигрантов после истечения срока контракта. Срок такого контракта сейчас обсуждается, это будет либо шесть, либо девять, либо двенадцать месяцев.