СМИ: Латвия готовится к массовому ввозу трудовых мигрантов

Новый президент Латвии Эдгар Ринкевич передал в Минэкономики страны указания о подготовке реформы рынка труда, которая позволит массово ввозить трудовых мигрантов, рассказали «Известия». Такие меры оказались необходимы из-за острой нехватки рабочей силы.

О серьезности этой проблемы не раз предупреждал Кришьянис Кариньш, нынешний премьер-министр и руководитель коалиционной партии «Новое единство». По его словам, властям предстоит сделать выбор - либо снова повысить пенсионный возраст, либо привезти работников из-за рубежа. Против последнего варианта выступают латышские националисты из коалиционной партии «Национальное объединение».

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Сейчас в Латвии официально живет 1,89 миллиона человек, это почти на миллион меньше, чем в 1991 году. По прогнозу Eurostat, население страны продолжит сокращаться и в 2050-м в составит 1,47 миллиона жителей, в 2085-м - 1,18 миллиона, а в 2100-м - менее 1,17 миллиона.

При этом в середине лета 2021 года в стране более трех месяцев оставались свободными 4062 вакансии (20,1 процента от общего количества вакансий), а в 2023-м - уже 10 118 (41,3 процента).

Частично нехватку рабочей силы в Латвии могут покрыть украинские беженцы - их в стране более 40 тысяч, но правила оформления низкоквалифицированной рабочей силы в стране остаются жесткими.

В 2019 году президентом Латвии стал юрист Эгил Левитс, который выступает за «латышскую Латвию». «Известия» отмечают, что Кариньш, осознававший нужду Латвии в трудовых мигрантах, «разыграл виртуозную интригу, чтобы избавиться от Левитса».

В Латвии президента выбирают депутаты парламента, Кариньш решил продвигать Ринкевича, министра иностранных дели и своего коллегу по «Новому единству». Ринкевич считается более прогрессивным, далеким от национализма и близким к европейским ценностям политиком. Кариньш обеспечил Ринкевичу большинство голосов, заручившись поддержкой оппозиционного Союза зеленых и крестьян. Левитс в итоге снял свою кандидатуру с выборов.

Вскоре после прихода к власти Ринкевич передал в Минэкономики указания о подготовке реформы рынка труда. Речь идет о создании «стратегии развития человеческого капитала», благодаря которой работодателям станет проще нанимать работников из-за рубежа.