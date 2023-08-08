Власти Турции сообщили об уничтожении 15 тысяч тонн зерна из-за взрыва в Дериндже

После взрыва в турецком порту Дериндже было повреждено 20% запасов зерна. Это 15 тысяч тонн продукции. Об этом сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Согласно предварительным оценкам, около 20% этого запаса было повреждено», — говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции.
Отмечается, что это порядка 15 тысяч тонн зерна.
Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал говорил о том, что в качестве версии происшествия рассматривается диверсия. Сам он считает ее маловероятной. Сам взрыв произошел 7 августа.