Власти Турции сообщили об уничтожении 15 тысяч тонн зерна из-за взрыва в Дериндже

После взрыва в турецком порту Дериндже было повреждено 20% запасов зерна. Это 15 тысяч тонн продукции. Об этом сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Согласно предварительным оценкам, около 20% этого запаса было повреждено», — говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции.

Отмечается, что это порядка 15 тысяч тонн зерна.