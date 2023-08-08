Китайские эксперты прокомментировали встречу в Джидде по Украине

Западные страны пытаются представить участие специального посланника КНР по Украине Ли Хуэя во встрече в Джидде как изменение позиции Пекина. Однако это не соответствует действительности, считают опрошенные изданием Global Times эксперты.

Присутствие китайского представителя на мероприятии говорит о том, что Пекин приветствует диалог по украинскому вопросу. При этом позиция КНР по данной проблеме остается неизменной, и она четко прописана, считают политологи.

Подтверждением этому является тот факт, что Китай не стал принимать участие в предшествующем мероприятии по Украине в Копенгагене. Там инициаторами выступили США, которые изначально назначили Россию виновной. Такой подход не приемлем для КНР, считает эксперт центра ШОС Цуй Хэн.

Отличием мероприятия в Джидде является и то, что для нее были созданы более конструктивные условия. Кроме того, в отношениях Китая с США удалось снизить напряженность, что также сказалось на атмосфере, полагает специалист Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Чжан Хун.