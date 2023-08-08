В Грузии обвинили Запад в попытке открыть второй фронт против России

Грузинский бригадный генерал страны Тристан Цителашвили обвинил западные страны в попытке открыть второй фронт против России под предлогом сохранения целостности Грузии, для этого они максимально активизировались. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Они хотят начать еще одну военную операцию против России с территории Грузии. Но сейчас грузинский народ и власть делают все для того, чтобы не вспыхнул конфликт в Абхазии и Южной Осетии», — заявил Цителашвили.

По его словам, все грузинское общество вместе с властями мобилизовано ради того, чтобы планам посольства США и стран Евросоюза (ЕС) не суждено было сбыться.

Генерал утверждает, что Вашингтон задействовал сейчас в республике всю агентуру для открытия второго фронта, но делает это только для ослабления России, а не для того, чтобы сохранить целостность Грузии.