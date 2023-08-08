Французские сенаторы предупредили Макрона о военной «русской Африке»

Французские сенаторы Роже Каручи, Бруно Ретайо и Кристиан Камбон направили президенту Эммануэлю Макрону открытое письмо, подписанное 94 парламентариями от нескольких политических партий, призвав его пересмотреть политику Франции в Африке. В письме подчеркивается, что на смену французскому влиянию на континенте приходит российское и китайское, пишет Le Figaro.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, Центральноафриканская Республика, Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска, французские компании», - заявили авторы письма.

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Они добавили, что место Франции в Африке начинает занимать ЧВК «Вагнера», «которая не заботится о правах человека и демократии, но сотрудничает со всеми диктаторами и лидерами, сохраняющими свои кресла, объединяя население против старой "колониальной власти"».

Сенаторы отметили, что антифранцузские акции начали проходить даже в традиционно близких к Парижу Кот-д’Ивуаре и Сенегале, проблемы есть и с североафриканскими странами - Алжиром, Тунисом и Марокко.

«Сегодня на смену вчерашней «французской Африке» пришли военная «русская Африка», экономическая «китайская Африка» и дипломатическая «американская Африка», - подчеркивается в письме.

Сенаторы также отметили регресс франкофонии в Африке и взлет английского языка.

«Господин Президент Республики, <…> не пора ли пересмотреть наше видение Африки и ее связей с Францией. Вы намеревались несколько раз… Вероятно, пришло время, когда Африка, дружественный континент, кажется, больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие», - призвали сенаторы.

В конце июля в Нигере, который обрел независимость от Франции в 1960 году, произошел военный переворот. Военные отстранили президента Мохамеда Базума от власти, закрыли границу и ввели комендантский час. Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым главой государства. Сторонники военных-мятежников выходили на улицы Нигера с российскими флагами и антифранцузскими лозунгами.