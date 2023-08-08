В США оценили роль Бразилии в восстановлении зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что президент Бразилии Луис Лула да Силва может иметь решающее значение в вопросах восстановления зерновой сделки, поскольку к этому политику прислушиваются российские чиновники. С такой оценкой Блинкен выступил в интервью изданию GloboNews, выдержки из которого опубликованы на сайте Госдепа.