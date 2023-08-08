Австралия заявила о своих интересах в Индо-Тихоокеанском регионе

"Новая международная политика правительства [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе будет способствовать продвижению интересов Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе и обеспечит нам статус предпочтительного партнера для соседних стран. Главными направлениями станут инвестиции и помощь в решении региональных проблем, таких как бедность, отсталость инфраструктуры, последствия изменения климата и гендерное неравенство", - указала Вонг в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

Активизация сотрудничества Австралии с государствами Тихоокеанского региона последовала за заявлением главы австралийского правительства Энтони Альбанезе о пересмотре принципов взаимоотношений с островными странами региона и "возвращении в них уважения". Также Канберра заявила о своей готовности быть "предпочтительным партнером" соседних государств, оказывая помощь "без всяких условий". Это решение австралийских властей стало реакцией на соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное в июне прошлого года Соломоновыми Островами и Китаем, значительно нарастившим дипломатическую активность в регионе. Договор стал предметом резкой критики и беспокойства со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у соглашения имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности.