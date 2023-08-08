Пока вы спали: Решение вопросов РФ в зерновой сделке и взрывы в Киеве

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СМИ сообщили о взрыве в Киеве

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В Киеве произошел мощный взрыв, сообщает ТАСС.

Это случилось в левобережной части украинской столицы. Воздушная тревога объявлена не была.

Подробности неизвестны. Местные власти причины взрыва не прокомментировали.

США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен

Вашингтон решил вопросы России об условиях «зерновой сделки», предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, однако российские власти не реагируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Дипломат указал, что написал письма американским банкам, объясняя, что власти поддерживают экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование.

Глава Госдепа отметил, что сейчас на повестке предложение, которое ООН направила России, оно якобы отвечает на все озабоченности Москвы.

Антонов заявил, что дипломатического успеха на консультациях в Джидде по Украине не было

Американская администрация, выступая с утверждениями о продуктивности состоявшихся в Джидде консультаций по Украине, выдает желаемое за действительное, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, на самом деле не было никакой поддержки «мирной формулы» Киева.

«Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств Глобального Юга в стремлении изолировать Россию», — заявил дипломат.

По его словам, раздаются лицемерные рассуждения о мире в то время, как США отгружают Украине танки Аbrams.

Путчисты в Нигере назначили нового премьера страны

Путчисты в Нигере назначили на должность главы правительства экономиста и экс-министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна, сообщает РИА Новости.

«Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром», — следует из заявления.

Зейн является представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене. Ранее занимал эту должность в Кот-д'Ивуаре и Габоне.

Минздрав России поддержал увеличение акцизов на некоторую табачную продукцию

Министерство здравоохранения России поддерживает предложение Министерства финансов об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, стоимость пачки которых превышает 200 рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

По его словам, меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и как следствие — рост стоимости сигарет и папирос снижают потребление табака россиянами. При этом растут и поступления в бюджет. Полученные от увеличения акцизов средства планируется направлять на борьбу с гепатитом С.

Таким образом, произойдет повышение ставки акцизов на сигары на 30%.