Военные Нигера назначили нового главу президентской гвардии

Его предшественник Абдурахман Тчиани стал во главе "Национального совета по защите отечества", сформированного пришедшими к власти военными. Об этом сообщило издание ActuNiger.

Ранее военные страны отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Западные и африканские партнеры Нигера разошлись во мнениях по поводу необходимости вмешательства во внутренние дела страны. Чрезвычайная встреча, прошедшая в начале августа в Абудже с участием начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС, приняла план на случай военной интервенции в Нигер.