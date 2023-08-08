Более миллиона американцев остались без света

Сильная буря, обрушившаяся на восточное побережье США в понедельник, оставила без электричества более 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

Буря затронула несколько штатов - от Миссисипи до Нью-Йорка. Сильный ветер вызвал обрывы линий электропередачи, в некоторых штатах наблюдаются подтопления. Наиболее широкие отключения света произошли в Северной Каролине, Пенсильвании, Мэриленде и Джорджии.

В Джорджии погиб по крайней мере один человек, сообщает телеканал CNN. В Теннесси сильный ветер срывал крыши домов.