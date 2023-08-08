В Саудовской Аравии заявили о попавшем в тупик Байдене

Американский президент Джо Байден попал в тупик из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat.

Как заявил автор, это не позволяет ему пополнить стратегический резерв страны. По мнению журналиста, в Вашингтоне не в курсе движения цен на нефть. Он уточнил, что государства ОПЕК+ не допустят обвала цен на ресурс.

«Особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что в мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти. Он напомнил, что американская сторона в значительной степени зависит от этого энергоресурса.