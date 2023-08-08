Западные СМИ раскрыли последствия провала контрнаступления Украины

Провал контрнаступления украинской армии вынудит западных лидеров усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров, сообщает American Thinker.

По данным издания, если глава государства ответит отказом, то в этом случае варианты развития событий могут оказаться «совершенно непредсказуемыми». С начала специальной военной операции России Киев получил военную помощь на сумму более 70 млрд евро, однако украинский лидер не считает, что этого достаточно. При этом страны, которые изначально выражали твердую поддержку бывшей советской республике, понемногу меняют свое мнение, подкрепляя ее «непростыми для украинского правительства решениями».

Чиновникам на Западе становится все сложнее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины, говорится в статье. А блокировка Польшей и рядом восточных стран ввоза украинского зерна оказалась для Зеленского «настоящим ударом ниже пояса». Кроме того, глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес раскритиковал украинские власти за отсутствия благодарности за поддержку.