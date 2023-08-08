Блинкен заявил о срыве зерновой сделки Россией

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», - цитирует Блинкена пресс-служба Госдепа.