Блинкен заявил о срыве зерновой сделки Россией
Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал Россию виновной в срыве зерновой сделки. Он заявил, что Штаты выполнили все российские условия.
«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», - цитирует Блинкена пресс-служба Госдепа.
Американский чиновник отметил, что Россия не отвечает на новые предложения ООН по зерновой сделке.
Ранее «СП» писала о том, что никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, так как Москва не демонстрирует к ним интереса, заявили в Госдепе США.